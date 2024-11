Tunnel ferrovia da viale Monza a via Padova diventano boulevard

Diventano una sorta di boulevard in cui passeggiare a piedi o in bici i tunnel ferroviari che si trovano fra viale Monza e via Padova: questa è l'idea con cui sono stati riqualificati. La presentazione di 'Tunnel boulevard' avverrà domenica quando in via Pontano sarà aperto il nuovo skatapark a rampa unica, proprio all'interno del tunnel Il progetto è stato ideato da T12Lab, capofila di associazioni del Municipio 2, che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Milano e si è aggiudicata il bando che LifeGate, da oltre vent'anni punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile, e IGT, leader mondiale nel settore del gioco regolamentato e in Italia delle lotterie, hanno promosso per supportare gli enti del terzo settore impegnati nella creazione di progetti di spazio pubblico.



