Rubati due anelli e una corona da una statua della Madonna

Una coroncina in oro e due anelli in argento che agghindavano una statua della Madonna di un'edicola votiva posta in una zona di campagna in provincia di Mantova, sono stati rubati nei giorni scorsi. Ad avvisare del furto i carabinieri di San Giacomo delle Segnate è stato un abitante.

La statua si trova in una teca nel comune di Borgo Mantovano e i militari hanno avviato subito le indagini specificando che il danno, "seppur di poco valore, ferisce profondamente chi crede nella religione cattolica".

"Assistiamo basiti ad un saccheggio dell'immagine sacra" hanno aggiunto in un comunicato aggiungendo di confidare nella coscienza del ladro "affinché, colto da rimorso", restituisca gli oggetti rubati "pentendosi e magari recitando la preghiera dell'Atto di dolore".



