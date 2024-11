A Milano il corteo dei Cobas ricorda Ramy

Al corteo milanese organizzato dai sindacati di base, arrivato poco fa in piazza della Scala, è stato ricordato anche Ramy Elgmal, morto durante un inseguimento a Milano. "Volevo ricordare Ramy, ammazzato dai carabinieri", ha detto al megafono un esponente di Adl Cobas. "Sindaco, vergogna.

Vergogna perché le nostre sono periferie abbandonate, sono volutamente dei ghetti dove non c'è niente, dove l'economia di guerra colpisce più forte che altrove, perché i tagli che vengono fatte nelle scuole delle periferie sono dolorosi. Quindi - ha aggiunto -, volevo ricordare Ramy e volevo ricordare al governo che non abbiamo bisogno di 600 carabinieri in più, possibili assassini. Abbiamo bisogno di soldi per la scuola, per i servizi sociali, per i giovani sempre più precari e abbandonati a loro stessi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA