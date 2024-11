Majorino (Pd), a Vigevano lotta tra bande della Lega

"L'arresto del sindaco di Vigevano, al netto di ciò che verificherà la magistratura, scoperchia una vicenda orrenda che parla di corruzione, di utilizzo indebito delle risorse pubbliche, di lotta furiosa tra bande all'interno della Lega". Così Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Regione Lombardia e componente della segreteria nazionale dem dopo l'arresto del sindaco di Vigevano.

"È lo stesso partito che, sempre in provincia di Pavia, a Voghera, ha un ex assessore sotto processo per omicidio volontario di un cittadino marocchino, e che è finito nella bufera per un'inchiesta che vede indagato un sindaco per una brutta storia che riguarda la ristrutturazione con fondi Pnrr della scuola primaria del suo paese, feudo leghista da decenni", ha aggiunto.

"È inutile che Salvini tenti di sminuire i fatti - ha concluso Majorino -, in provincia di Pavia la Lega detiene un sistema di potere che appare marcio fino al midollo. Pretendiamo chiarezza e soprattutto pulizia".



