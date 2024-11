A Milano l'audioteca per ristoro emotivo dei senza dimora

Un accogliente igloo dalle tende tutte colorate, dove scegliere tra migliaia di brani cosa ascoltare in base al proprio stato d'animo: è l'audioteca per il ristoro emotivo delle persone fragili' inaugurata oggi da Fondazione Progetto Arca nel cortile del centro di via Fantoli, a Milano, che accoglie 280 ospiti, italiani e stranieri, persone senza dimora con dipendenze e richiedenti asilo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con la scuola di musica CPM Music Institute, fondata e diretta da Franco Mussida, che ha realizzato un metodo per l'ascolto emotivo consapevole della musica, portandolo in 12 carceri e in alcune comunità come San Patrignano. "Cosa si può fare per consolare, rasserenare l'anima di persone che vivono la fragilità psichica di una sfiducia in sé stessi che oscura la volontà di un cambiamento positivo? In 35 anni di lavoro con il CPM Music Institute - racconta Mussida - abbiamo provato a dare una soluzione a queste domande attraverso l'arte della Musica utilizzandola come vitamina per l'amicizia e per il sollievo affettivo".

Nell'audioteca gli ospiti vengono invitati ad accomodarsi e a utilizzare i tablet presenti, collegati a una grande banca musicale con 2.500 brani strumentali da tutto il mondo. Il software ideato - e tradotto in 10 lingue - permette di scegliere tra playlist di ogni genere, divise per stati d'animo.

"Questo spazio - commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - è nuovo, colorato, accogliente, un luogo di bellezza ed empatia che può aiutare ogni persona a ritrovare la relazione con sé e con l'altro. Noi tutti siamo infatti casse armoniche: chi osserva e ascolta la bellezza risuonerà altrettanta bellezza, chi si sente accolto sarà a sua volta accogliente".



