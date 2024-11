Ligabue domani in concerto al teatro degli Arcimboldi

Fa tappa domani al Teatro Arcimboldi di Milano il nuovo tour teatrale di Luciano Ligabue, 'Ligabue in teatro - dedicato a noi'. A 13 anni di distanza dall'ultima volta, il rocker di Correggio ha intrapreso un nuovo tour nei teatri con una serie di concerti esclusivi con un'unica tappa per ogni città coinvolta, per garantire al pubblico in sala un'esperienza esclusiva e irripetibile.

Per rendere ancor più unico ogni concerto, il 'Liga' ha scelto di proporre ogni sera una scaletta diversa, in cui, oltre alle perle nascoste della sua carriera, non mancheranno le sue hit più amate. Insieme a Ligabue, sul palco Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta è in tour con il padre dopo aver suonato la batteria in tutti i brani dell'album "Dedicato a noi".

Intanto sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it i biglietti per "La notte di Certe notti", il grande evento in programma il 21 giugno 2025 a Campovolo per celebrare i 30 anni di "Certe notti", che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della carriera del rocker.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA