Ferrovienord, al via i lavori al polo di Saronno

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'Officina-Edificio quattro all'interno del polo logistico manutentivo di Ferrovienord a Saronno. Si tratta del primo intervento previsto all'interno del progetto "Saronno City Hub" finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del Contratto di Programma. I lavori sono eseguiti dall'Ati (Associazione Temporanea di Imprese) Clf e Acv. La riqualificazione dell'edificio 4 avrà una durata di circa 8 mesi e un importo di 3,6 milioni di euro.

"Saronno City Hub", informa Ferrovienord, prevede la realizzazione di un nuovo Polo Infrastrutturale Tecnologico - Manutentivo, con la riqualificazione, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che la riqualificazione e il restyling della stazione di Saronno Centro e di alcune aree limitrofe con una serie di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità per i viaggiatori e potenziare i vari sistemi di comunicazione (percorsi pedonali, piste ciclabili, attraversamenti ferroviari, parcheggi, ecc).

L'Officina-Edificio quattro è una costruzione risalente a fine '800 che presenta alcune caratteristiche tipiche dell'architettura industriale del periodo con copertura a shed, struttura portante in cemento armato e grandi superficie finestrate. Attualmente ospita un'area dedicata alla manutenzione dei veicoli ferroviari con binari su fossa d'ispezione, campate con pilastri centrali e pavimenti in cemento. L'intervento di riqualificazione mira a un recupero conservativo dello stabile cercando di preservare per quanto possibile le strutture esistenti.

Il progetto di Saronno si sviluppa nel contesto di Fili, il grande programma di riqualificazione urbana ed extraurbana, promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovienord e Trenord.





