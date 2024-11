Dompé, le scienze della vita sono la sfida più importante

"Le scienze della vita, e la salute in particolare, rappresentano la sfida più importante che tutte le popolazioni hanno". Lo ha sottolineato il vicepresidente di Assolombarda con delega alle Life Sciences, Sergio Dompé, a margine della settima edizione del Forum Milano Life Science.

"Sotto questo punto di vista noi europei e italiani in particolare abbiamo il vantaggio di un sistema sanitario nazionale che copre tutte le esigenze dei cittadini - ha aggiunto -. È un grandissimo patrimonio, ed è la prima cosa da tenere presente. La seconda cosa è che la tecnologia di investimenti che portano all'innovazione sono la chiave dei successi che abbiamo ottenuto negli ultimi 50 anni, con l'incremento di molti anni di attesa di vita. Oggi grazie alle nuove tecnologie e all'AI la promessa è quella di riuscire a fare importanti e ulteriori passi avanti".

"La popolazione cresce, cresce anche l'età media della popolazione, quindi questa è la sfida delle sfide. Noi dobbiamo non soltanto avere un'attesa di vita lunga, ma dobbiamo riuscire a tenere in attività, anche sotto il punto di vista morale, vaste fasce della popolazione - ha concluso -. Questo è il nostro impegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA