La Scala inizia la stagione con il tutto esaurito

Il teatro alla Scala di Milano inizia la stagione con un tutto esaurito. Sono infatti terminati tutti i biglietti per le recite di dicembre della Forza del destino, l'opera che inaugura dal 7 dicembre la stagione lirica del teatro, e sono terminati anche quelli per tutte e 12 le recite dello Schiaccianoci, che invece aprirà dal 20 dicembre la stagione del balletto.

L'opera diretta da Riccardo Chailly con Anna Netrebko, Ludovic Tézier e Brian Jagde sarà comunque, come ormai tradizione, trasmessa in diretta da Rai Cultura su Rai 1 nel giorno di Sant'Ambrogio. Alla rappresentazione saranno presenti fra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.



