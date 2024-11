Alla Pinacoteca di Brera nuova audio-videoguida in LIS

Un'audio-videoguida in LIS (Lingua dei Segni Italiana) sarà disponibile dal 30 novembre alla Pinacoteca di Brera, per rendere le sue collezioni più accessibili.

I Servizi educativi della Pinacoteca, in collaborazione con Carlo di Biase, esperto di didattica artistica bilingue e di accessibilità culturale nei musei, hanno prodotto un'audiovideoguida ai principali dieci capolavori della galleria, scaricabile gratuitamente dal sito web ufficiale e sul canale YouTube della Pinacoteca e disponibile anche su tablet, da richiedere a noleggio gratuito all'Infopoint. I quattro tablet, donati da alcuni Club Lions Milano, contengono strumenti inclusivi e accessibili anche alle persone con disabilità visiva: una mappa, le immagini ad alta definizione delle opere principali del museo e le descrizioni di sette opere secondo il metodo DescriVedendo. Il progetto prevede anche una sottotitolazione e la descrizione audio per permetterne la fruizione a un pubblico il più ampio possibile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA