Scala: sindacati, via divieto d'ingresso di bici e monopattini

Via il divieto d'ingresso a bici e monopattini nel cortile della Scala: con una lettera unitaria al sindaco e presidente del teatro Giuseppe Sala e al sovrintendente Dominique Meyer i sindacati hanno chiesto di modificare il recente ordine di servizio che vieta di parcheggiare due ruote e monopattini e di ricaricare quelli elettrici. E anzi, domandano di togliere le quattro auto di servizio che ora occupano il cortile per fare spazio proprio alle bici.

Si tratta, hanno sottolineato Cgil, Cisl, Uil, Fials e Cub, di "una tematica che coinvolge direttamente le esigenze di mobilità sostenibile e il benessere dei lavoratori".

Da qui la richiesta al teatro di conformarsi al "regolamento comunale che prevede il parcheggio nei cortili interni", seppure in piazza Scala ci sono alcune rastrelliere per le bici, e la proposta di mettere le auto di servizi in uno dei "numerosi parcheggi disponibili" vicino al teatro. Inoltre i sindacati hanno domandato al teatro di stipulare convenzioni con i parcheggi del centro città per i lavoratori che fanno turni serali e notturni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA