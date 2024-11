A.Fontana, la Lombardia non è Roma, noi sappiamo fare meglio

MILANO, 22 NOV - "Milano e la Lombardia non sono Roma, noi sappiamo fare molto meglio di loro": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante gli stati generali della sanità organizzati dalla Lega a Milano.

"Non dobbiamo dimenticare che il Nord è la parte più produttiva e operativa - ha detto Fontana nella stessa occasione -, anche da punto di vista fiscale è quella che dà gli storni più importanti. Se si iniziano a creare delle difficoltà qui è chiaro che è un problema che si ripercuote soprattutto su tutto il Paese.

Abbiamo bisogno che il Nord continui a volare alto e andare veloce" e di fare in modo che "possa sempre più competere con l'Europa e con il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine degli stati generali della sanità organizzati dalla Lega a Milano, tornando sulla necessità per il Carroccio di rimettere al centro il tema del Nord.

"Credo, come sempre ribadisco, che dobbiamo sostenere quelli che sono i nostri temi e i nostri valori. Innanzitutto il territorio - ha aggiunto Fontana - e l'ascolto dei cittadini, dare risposte serie ed efficienti" e poi "sostenere e valorizzare sempre di più i nostri amministratori locali che sono i più bravi e competenti e che possono essere veramente un punto di collegamento con il territorio"



