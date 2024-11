Arriva da Ponte di Legno l'albero di Natale di piazza del Duomo

In piazza Duomo a Milano c'è già l'atmosfera del Natale grazie all'abete rosso di 42 metri che sarà acceso il 6 dicembre e che sarà dedicato ai Giochi olimpici di Milano e Cortina del 2026.

La gigantesca pianta, la cui età stimata è di circa 120 anni, è arrivata ieri a Milano da Ponte di Legno, località montana in provincia di Brescia, dove è stata abbattuta perché era pericolante e rischiava di cadere, nonostante avesse resistito anche alla tempesta Vaia di sei anni fa.

Dopo il via libera dei tecnici, che hanno confermato che l'abete andava abbattuto, un trasporto eccezionale l'ha portato in piazza Duomo, dove gli operai lo stanno allestendo con l'aiuto di gru.



