Scontro con un camion nel comasco, morto ragazzo di 20 anni

Un giovane automobilista di 20 anni è deceduto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Strada Provinciale 2 all'altezza di Binago (Como) poco dopo il confine con il territorio comunale di Venegono Superiore (Varese).

Sul posto sono intervenuti gli agenti del comando di polizia locale di Binago (impegnati nei rilievi) e di Venegono Superiore che stanno regolando il traffico bloccato dai soccorsi in corso.

L'incidente, oltre all'auto sulla quale viaggiava la giovane vittima, ha coinvolto un camion guidato da un altro 20enne rimasto ferito in modo non grave dallo scontro che ha buttato fuori strada il mezzo pesante.

La dinamica dell'accaduto è ancora da accertare. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, anche i vigili del fuoco impegnati nel recupero dei mezzi e nella messa in sicurezza della strada.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA