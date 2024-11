Skincare e make up, la cura di sè è parte della cura oncologica

C'è un aspetto fondamentale in oncologia e riguarda la cura di sé stessi, inclusa la propria bellezza. Non lasciarsi andare di fronte allo specchio durante e dopo le complesse terapie supporta le donne a sentirsi al centro della propria vita e quindi dello stesso percorso terapeutico.

Detergere la pelle, idratarla, proteggerla e truccarla piacevolmente e nel modo corretto non sono affatto gesti banali ma sono però una delle routine femminili che per prima si tende a trascurare di fronte ai pensieri negativi e alla grande fatica che le cure oncologiche comportano. Antesignana della cura di sé per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare il proprio benessere è la Onlus La Forza e il sorriso che fin dal 2007 organizza in Italia preziosi laboratori di bellezza, pratici e tutti gratuiti, per le donne in cura negli ospedali e presso associazioni di volontariato in tutta la penisola. Patrocinata da Cosmetica Italia, è la versione italiana del programma internazionale Look Good Feel Better, attivo fin dagli anni '80. In diciassette anni la Onlus ha condotto in Italia oltre 4.700 laboratori beauty il 57 sedi ospitanti, coinvolgendo più di 22.000 donne. L'ultimo appuntamento è stato svolto i giorni scorsi all'ospedale Niguarda di Milano in collaborazione con l'associazione 'Attivecomeprima'. Il programma di La Forza e il sorriso Onlus è fitto di altre iniziative previste in altre regioni della penisola (come iscriversi ai laboratori su www.laforzaeilsorriso.it).

Dal 2007 ad oggi i laboratori di La Forza e il sorriso sono stati sempre più arricchiti di protocolli skincare e maquillage completi, di beauty bag piene di cosmetici donati dai brand che sostengono l'iniziativa e di beauty coach e personale ospedaliero volontari. Decisivo il contributo della sua presidente, Anna Segatti, recentemente venuta a mancare. Il passato di Segatti, una lunga carriera internazionale interamente dedicata all'universo cosmetico, ha permesso alla Onlus di intraprendere sempre più completi percorsi sia per le donne che con le istituzioni. "Il progetto, divenuto negli anni così virtuoso e ambizioso non si arresta, - spiega Fabio Franchina, presidente pro tempore. - E' per me un onore poter guidare al meglio la Onlus, colmo di gratitudine e responsabilità nei confronti della nostra amata Anna Segatti che mi ha preceduto e verso tutti i soggetti coinvolti. L'obiettivo dei nostri laboratori di bellezza è e sarà sempre di più restituire alle donne partecipanti un senso di benessere e autostima, con semplici ma essenziali gesti di cura di sé, in un clima di empatia e condivisione di gruppo".

E' dei giorni scorsi l'ultimo laboratorio realizzato da La Forza e il sorriso. Si è svolto all'ospedale Niguarda di Milano con la collaborazione di Attivecomeprima, storica Onlus fondata nel lontano 1973 nel contesto dell'Istituto Tumori di Milano (www.attive.org). L'associazione sostiene le persone ammalate di cancro e i loro familiari con azioni mirate a superare il trauma della malattia e a ritrovare uno 'spazio vitale' durante le cure e nella vita famigliare, sociale e lavorativa ricomponendone un'identità spesso gravemente provata dalla malattia e dalle stesse terapie. Gli aspetti del gestire al meglio il processo della vita ritrovando fiducia in sé stessi sono obiettivi comuni alle due associazioni che collaborano allo svolgimento dei laboratori di skincare e maquillage che si realizzano all'ospedale Niguarda di Milano.



