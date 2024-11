Sala: 'Aumentano reati di strada, servono più forze dell'ordine'

"Sono aumentati i reati di strada, dobbiamo mettere più forze dell'ordine in strada". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando il primo posto di Milano nell'indagine annuale sulla qualità della vita 2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications. Secondo il sindaco bisogna migliorare sul tema della sicurezza.

"Io sto lavorando per arrivare a fine mandato a 3350 vigili, stiamo assumendo e i nuovi sono tutti in strada. Quindi da questo punto di vista sto facendo la mia parte - ha aggiunto -, anche per essere più forte nel chiedere al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, una adeguata crescita di poliziotti e carabinieri, e far sì che siano nei quartieri".

"Abbiamo dei problemi che vedono tutti, certamente le case costano tanto, la sicurezza è un problema sentito, ma anche Bolzano paga questo problema - ha concluso -, è evidente che il momento è difficile".



