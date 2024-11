A Milano convegno su risultati e strategie ricerca sulla Sla

Dei recenti sviluppi clinici, delle strategie più promettenti e delle prospettive future di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, grave malattia neurodegenerativa che compromette le principali funzioni vitali, si parlerà al convegno scientifico 'Ricerca, sviluppo e innovazione nella Sla' a Milano. L'evento, che si terrà i prossimi 22 e 23 novembre all'hotel Melià a Milano, è organizzato da AriSLA, fondazione italiana di ricerca per la Sla Ets.

"Abbiamo ricevuto un'ampia adesione alle due giornate - commenta la presidente di Fondazione AriSLA Lucia Monaco -, registrando più di 300 iscrizioni, un dato che ci conferma come questo evento sia atteso sia dai ricercatori che dai pazienti per fare il punto sullo stato della ricerca sulla Sla e gli avanzamenti scientifici. Siamo convinti dell'importanza di eventi come questo, dove la condivisione della conoscenza e le opportunità di confronto favoriscono la nascita di nuove collaborazioni e il raggiungimento di risultati capaci di avere un impatto concreto sulla vita delle persone. Il nostro impegno è di lavorare al fianco dei ricercatori, sostenendo i loro studi".

Proprio in occasione del convegno verranno presentati i nuovi progetti che saranno finanziati dalla Fondazione, selezionati con il Bando 2024. "Abbiamo un programma ricco di interventi", sottolinea il responsabile scientifico Anna Ambrosin. Ci saranno due letture magistrali, le presentazioni dei risultati dei progetti finanziati da AriSLA e da poco conclusi, con cui esploreremo ogni ambito della ricerca, da quella di base alla clinica. Inoltre, avremo una giornata dedicata al confronto tra l'associazione dei pazienti, le fondazioni che finanziano ricerca sulla Sla e i ricercatori, con due tavole rotonde e un intervento che affronteranno tematiche rilevanti per la ricerca e per lo sviluppo di strategie per renderla sempre più efficace".



