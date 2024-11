Ruba la borsa a turista in stazione Centrale, arrestato

Si era impossessato della borsa di una turista e per questo un trentenne algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato dalla Polizia di Stato.

E' accaduto nel primo pomeriggio dello scorso 13 novembre, quando gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, durante un servizio in abiti civili all'interno della stazione Centrale, hanno notato il 30enne mentre seguiva una turista intenta a fare acquisti in un negozio e, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è impossessato della sua borsa per poi allontanarsi.

I poliziotti, che avevano assistito alla scena, hanno fermato l'uomo e restituito alla donna la borsa.



