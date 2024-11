TikTok Awards a inclusività, food e formazione

Contenuti virali, personaggi amati e nuove icone dei social. Durante la serata dei TikTok Awards a Milano sono stati svelati i vincitori dell'anno tra creator, brand e agenzie creative. La community di TikTok ha scelto Elena Hazinah, romana, come 'creator dell'anno', che ha iniziato per gioco negli Usa quando era studente e ora è riconosciuta per il suo stile autentico e la capacità di coinvolgere il pubblico anche fuori dalla piattaforma con i suoi messaggi positivi.

Sempre grazie ai voti della community, il titolo di 'video dell'anno' è andato a Raissa e Momo per le promesse di matrimonio, un momento che ha coronato la loro storia d'amore multiculturale. Il brand Now, invece, è stato premiato da una giuria di esperti dell'industria pubblicitaria, che gli ha assegnato il titolo di Greatest TikTok per la campagna 'Commenti Indie'. La categoria 'Storyteller' va a Ruben Bondì, il giovane cuoco romano, che ha trasformato il suo balcone nella cucina della community. Per la categoria 'Fashion & Beauty' si è aggiudicata il premio Fabiola Baglieri, mentre 'Artista dell'anno' va ad Alfa. 'Food creator' è Aurora Cavallo, invece per la categoria 'Tv&Film' ha vinto Daniele Giannazzo. Per la categoria 'Education', è creator dell'anno Virginia Benzi, mentre per 'Sport' tocca a Lisa, conosciuta da tutti come Lisa Offside. 'Voice for change' ha eletto Riccardo Aldighieri, che ha dato spazio anche all'inclusività.



