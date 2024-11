Bernini al Politecnico di Milano, 10 milioni per innovare

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini questa mattina ha visitato il Laboratorio di Modellistica Fisica e Virtuale del Politecnico di Milano accompagnata dalla rettrice Donatella Sciuto.

Bernini, spiega il ministero in un comunicato - ha inoltre avuto l'opportunità di osservare in anteprima i lavori per il nuovo Campus Goccia-Bovisa attraverso un modello virtuale a 360°.

"Dopo aver partecipato alla posa della prima pietra - ha spiegato la ministra -, è stato per me un piacere tornare su uno dei progetti di rigenerazione urbana e di inclusione sociale più importanti per la città di Milano, qual è il Campus Goccia-Bovisa".

"Come Ministero sosteniamo con convinzione tutte le iniziative che rappresentano un potenziamento dell'offerta formativa e un rafforzamento del diritto allo studio, dall'ampliamento dei posti letto, ai laboratori, agli spazi per lo sport" ha aggiunto ricordando i 10 milioni per il Campus Bovisa. "Siamo profondamente orgogliosi del contributo del Mur", ha aggiunto il Ministro Bernini, ricordando i 10 milioni per il Campus Bovisa. "Risorse fondamentali - ha proseguito - per un sistema universitario che guarda al futuro e che vuole essere sempre più inclusivo e innovativo "Il nostro impegno per la crescita dell'università italiana non si limita al Fondo di Finanziamento Ordinario, ma si esprime, come in questo caso, con molteplici forme di sostegno finanziario" ha concluso.



