Fondazione Snaitech aderisce a Sport for Inclusion Network

Fondazione Snaitech entra a far parte di Sport for Inclusion Network, iniziativa nazionale che promuove l'inclusione sociale ed economica attraverso lo sport e il gioco libero. Sport for Inclusion Network è un'associazione di secondo livello tra fondazioni che promuovono e sostengono lo sport come strumento per favorire il benessere, la socialità e lo sviluppo del talento personale dei giovani, specialmente dei più fragili, con progetti in linea con il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea e con gli Obiettivi dell'Agenda 2030. Si rafforza così l'impegno di Fondazione Snaitech nella promozione dello sport come potente strumento di coesione e sviluppo sociale, e come promotore di un confronto sano e positivo.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di Sport for Inclusion Network" ha dichiarato Fabio Schiavolin, Vicepresidente di Fondazione Snaitech e Ad di Snaitech "In un mondo in cui le sfide sociali richiedono alleanze sempre più forti, è evidente che la collaborazione produce risultati più significativi rispetto all'agire isolato. Le sinergie con realtà che condividono la nostra visione sono essenziali per raggiungere un impatto più ampio e duraturo. Siamo quindi felicissimi di tutte le opportunità offerte da Sport for Inclusion Network, dalla possibilità di identificare partner di fiducia fino al poter ampliare la portata delle nostre iniziative grazie alle preziose connessioni che si creeranno con le altre realtà", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA