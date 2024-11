A Milano per Forza Italia tentazione Moratti, 'è una risorsa'

Letizia Moratti di nuovo candidata sindaco a Milano: in Forza Italia questa è una ipotesi non solo non scartata ma accarezzata dopo che è uscito il nome come possibile candidato del centrodestra di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ex assessore con Gabriele Albertini.

Oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha frenato spiegando di aver "espresso grande stima per Lupi" ma di sapere "benissimo che ne discuteremo tutti insieme per avere il nome più opportuno, anche se Lupi come politico mi sembra molto adatto come altri". E allora un altro nome che, secondo gli azzurri, potrebbe aprire al centro è quello di Letizia Moratti, già sindaco dal 2006 al 20011 quando perse contro Giuliano Pisapia, primo sindaco di centrosinistra dai tempi di mani pulite.

"Tutte le proposte sono legittime e di massimo valore. Il clima è di massima collaborazione e correttezza e troveremo la sintesi migliore" ha assicurato Alessandro Forte il coordinatore lombardo di Forza Italia, che però ha ricordato i "pesi massimi" che il partito può vantare in città. "Come è noto Forza Italia ha dei pesi massimi sulla città di Milano e può dare un contributo per vincere". Letizia Moratti "è una risorsa importante. E non dimentichiamoci - ha aggiunto - che tra le tante cose è il sindaco che ha portato Expo a Milano".

Ad ogni modo adesso "iniziamo a raffinare e rafforzare il programma e ad allargare la coalizione. La Russa - ha concluso - ha avuto il merito di aver accelerato la discussione, che era il nostro auspicio".



