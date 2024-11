Producono scarpe col marchio contraffatto di un'azienda fallita

La Guardia di Finanza di Vigevano (Pavia) ha trovato e sequestrato 11.500 paia di scarpe e circa 1.000 tomaie con il marchio 'Moreschi', pronte ad essere vendute. L'operazione è collegata al fallimento del calzaturificio di Vigevano, dichiarato nel luglio scorso dal Tribunale di Pavia.

Il decreto di perquisizione e sequestro è stato eseguito nei confronti di sei società. Gli accertamenti, sottolinea la Procura in una nota, hanno accertato che cinque calzaturifici dislocati in Veneto, Toscana, Emilia Romagna e Marche "producevano e/o avevano prodotto beni con il marchio 'Moreschi'" che "erano pronti per essere trasferiti all'estero", avvalendosi di una logistica italiana con sede anche in Svizzera, per poi essere immessi "illegittimamente" in commercio.



