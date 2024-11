Premiato Alberto Mantovani, 'risorse per trattenere cervelli'

"Attirare cervelli, trattenere cervelli, trattenere i giovani è la nostra sfida. E il premio 'Lombardia è ricerca' è un incoraggiamento per me e per tutta la comunità a lavorare in questo senso". L'immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Irccs Humanitas, ha ricevuto oggi il 'Nobel lombardo' al termine della settima edizione della 'Giornata della ricerca', ideata e realizzata da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi Ets per premiare la miglior scoperta nell'ambito delle scienze della vita.

Un riconoscimento da un milione di euro, consegnato a lui per le sue "scoperte fondamentali sul ruolo dell'immunità innata e dell'infiammazione nel cancro. "Il premio mette a disposizione risorse significative. Verranno impiegate per reclutare e trattenere cervelli sul territorio della nostra regione Per fare ricerca nel settore dell'immunologia dei tumori, che è una delle frontiere della lotta contro il cancro".

Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta questa mattina al teatro alla Scala di Milano, hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi.

"Mantovani - ha detto Bernini a margine dell'evento - è un lombardo che ha fatto tante esperienze all'estero, ha fatto ricerca e quindi appartiene alla categoria non dei cervelli in fuga ma dei cervelli che vanno a ibridare le loro competenze all'estero per poi tornare. E questo è probabilmente il messaggio più importante, più significativo di un premio che io apprezzo moltissimo".

La scelta di premiare Mantovani è stata fatta da una giuria di 14 top scientist presieduta da Patrizia Caraveo, direttore dell'istituto di astrofisica spaziale di Milano, e il riconoscimento dovrà essere utilizzato per il 70% per attività di studio e analisi da condurre in Lombardia.



