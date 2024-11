Lavoratori in presidio alla Beko Europe in provincia di Varese

Dalle 6 di questa mattina tutto il sito Beko Europe di Cassinetta a Biandronno (Varese) è fermo.

All'indomani dell'incontro al ministero a Roma che non ha dato le risposte sperate i lavoratori si sono mobilitati con un presidio al termine di un'assemblea sindacale. C'è molta preoccupazione per il rischio di chiusura di tre stabilimenti, tra cui quello in provincia di Varese, messo in conto dalla multinazionale che si è riservata di valutare ulteriormente "l'attuale presenza nei settori del lavaggio e della refrigerazione per evitare altre perdite di cassa".

Il presidio di Cassinetta, frazione di Biandronno, sta rallentando l'ingresso dei camion ai cancelli del sito produttivo e andrà avanti sino al pomeriggio. Sono presenti i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil.



