Un pianoforte di torrone per la Festa a Cremona

La storica Festa del Torrone di Cremona torna con la sua 27esima edizione, in programma dal 9 al 17 novembre. Nove giorni di eventi che animeranno il centro della città, con degustazioni, showcooking e la partecipazione di oltre 100 produttori di torrone provenienti da tutta Italia.

Il dolce simbolo della kermesse sarà protagonista in tutte le sue varianti, nelle diverse location: piazza Stradivari, corso Gramsci e cortile Federico II.

L'edizione di quest'anno promette di offrire al pubblico un'esperienza sensoriale completa, che non si limita ai gusti, ma si arricchisce anche di suoni e profumi. Tra le novità, l'installazione di un pianoforte le cui note sono composte da tasti realizzati interamente in torrone. L'opera è dell'ingegnere del suono Nicolò Zilocchi, con ogni tasto che emette un suono legato al dolce croccante. La Festa del Torrone non rinuncia ai suoi eventi più tradizionali.

Come ogni anno, ci sarà la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, uno degli appuntamenti più attesi. Non mancherà lo spettacolo finale, il treno storico del torrone che partirà da Milano e le celebrazioni dedicate al Torrone D'Oro, che quest'anno andrà al calciatore Antonio Ci sarà il maxi provolone di torrone, che celebra un altro prodotto tipico del territorio cremonese: il formaggio. La manifestazione è promossa e sostenuta dal Comune di Cremona, e si conferma come uno degli eventi più importanti per la città, attirando ogni anno migliaia di visitatori.





