Riapre il centro cucina Milano Ristorazione dopo la riqualificazione

Riapre il centro cucina di Milano Ristorazione, la società del Comune che si occupa dei pasti delle mense scolastiche, dopo il completamento dei lavori di riqualificazione iniziati nel 2023.

Il centro, che ha una capacità produttiva di 1.600 pasti al giorno, riprende così l'attività per assicurare il servizio alle scuole del territorio. L'intervento di riqualificazione, finanziato con oltre 400mila euro, ha migliorato la funzionalità e l'efficienza del centro, spiega il Comune, mantenendo elevati standard di igiene e migliorando ulteriormente le condizioni di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici.

Insieme alla riqualificazione del Centro Cucina, Milano Ristorazione e Comune di Milano hanno scelto di realizzare qui una delle azioni del progetto pilota volto alla riqualificazione dei refettori della scuola primaria, nell'ambito del progetto europeo Food Trails con fondi Horizon 2020. Con ambienti rinnovati e accoglienti, in grado di conferire maggior benessere ai bambini.

"I lavori che hanno portato alla riapertura del Centro Cucina Giusti hanno migliorato efficienza e qualità nel lavoro e nella preparazione dei cibi, segno della grande attenzione che il Comune di Milano e Milano Ristorazione danno all'attuazione della Food Policy in particolare per tutto ciò che riguarda la ristorazione scolastica", sottolinea la vicesindaca e assessore all'Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo.

"Con il rinnovato Centro Giusti, continuiamo a lavorare per garantire qualità, sicurezza e sostenibilità in ogni pasto servito", conclude Davide Vincenzo Dell'Acqua, presidente di Milano Ristorazione .



