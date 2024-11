Premiate le attività storiche di Milano, 113 anni la più longeva

Regione Lombardia ha premiato 66 attività storiche di Milano e della Provincia, la più longeva la Ferramenta Negri di Binasco, che, aperta nel 1911, ha compiuto 113 anni.

Requisito per il riconoscimento, realizzato la collaborazione delle Camere di Commercio, negozi, locali e botteghe che abbiano almeno 40 anni di attività. Sono in tutto 15 le nuove botteghe artigiane storiche, 10 i locali e 41 i negozi.

Fra i premiati a Milano città Fini, negozio di intimo di corso Magenta, che compie 110 anni e il Calzaturificio Pavesi di viale Monza arrivato ai 103.

"Il marchio - ha evidenziato l'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi alla cerimonia a cui ha partecipato anche Enrico Brambilla, componente della Giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi - è il modo in cui Regione esprime gratitudine nei confronti di attività che rappresentano capillarmente il motore e l'anima dell'economia lombarda. Ed è un modo per valorizzarle e riconoscere ufficialmente il loro ruolo all'interno delle comunità".

"Oltre al riconoscimento come Regione abbiamo messo in campo un bando riservato proprio alle imprese storiche che figurano nell'albo regionale, così da sostenerle negli investimenti: dalla riqualificazione del locale agli interventi di restauro, dalle iniziative di innovazione ai processi per la trasmissione d'impresa" ha ricordato Guidesi, La graduatoria del bando è stata pubblicata nei giorni scorsi: per il territorio di Milano e provincia le attività beneficiarie sono 71 per oltre 1,3 milioni di euro di contributi.

Da quando è stato istituito il riconoscimento nel 2004, sono 756 le piccole imprese della provincia di Milano che possono fregiarsi del marchio di 'Attività storica' rilasciato dalla Regione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA