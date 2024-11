UniBg, anno accademico si apre nel segno della cooperazione

"L'Università non è solo un luogo di formazione e ricerca, ma una forza attiva che crea valore pubblico, favorisce il dialogo tra cultura, innovazione e sostenibilità e guarda oltre i confini. Oggi più che mai, investire nelle persone e nelle comunità è un imperativo". Con queste parole il rettore Sergio Cavalieri ha aperto oggi l'anno accademico 2024-25 dell'Università degli studi di Bergamo. Ha anche definito l'Ateneo un "motore di sviluppo" sottolineando l'impegno strategico per il benessere e la crescita della comunità.

Durante la cerimonia si sono affrontati temi "cruciali" come la sostenibilità e la cooperazione, analizzati sia a livello locale sia globale. Ospite d'onore è stato Matteo Bugamelli, membro del Cda della Banca Mondiale: nella sua lectio magistralis ha spigato che "con 120 miliardi di dollari di finanziamenti annui la Banca Mondiale è la principale banca multilaterale di sviluppo. Con l'obiettivo di combattere la povertà estrema e ridurre le disuguaglianze, preservando la vivibilità del pianeta, sta rivedendo le proprie strategie di azione".

Cavalieri, nella sua prolusione, ha ripercorso i traguardi raggiunti nei primi tre anni di mandato: dal Centre for Healthy Longevity al nuovo Dottorato in "Landscape Studies for Global and Local Challenges" fino al progetto del Polo Penitenziario Universitario, al programma intergenerazionale Reint 2565, a Pro-Ben per il benessere psicologico degli studenti e alle iniziative interdisciplinari sull'Intelligenza Artificiale. Ogni progetto - è stato detto - è un tassello verso la creazione di una università aperta e inclusiva, che si pone come ponte tra didattica e ricerca e la società civile.

All'inaugurazione erano presenti, fra gli altri, la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, l'assessore lombardo all'Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi e il vicepresidente della Provincia Umberto Valois.



