Il Palazzo della Ragione a Milano tornerà ad ospitare eventi

Il Palazzo della Ragione, antico Broletto di Milano, sarà restituito alla città e tornerà ad ospitare eventi culturali. Il Comune di Milano infatti concederà in uso alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi un parte del Palazzo e una porzione degli spazi di Casa Panigarola, in piazza dei Mercanti. La concessione, che durerà 30 anni, avrà finalità culturali e avverrà attraverso la riqualificazione e la gestione degli spazi .

Annualmente, verrà riservato alla Direzione Cultura del Comune di Milano l'utilizzo degli spazi nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio. Nel luglio scorso, come spiega il Comune, la Camera di Commercio ha espresso interesse a riqualificare e gestire Palazzo della Ragione, in particolare, gli spazi al piano terra, oltre alle scale progettate da Marco Dezzi Bardeschi, e parte degli spazi di Casa Panigarola, con esclusione della loggia, del basamento, della copertura e delle facciate. Ha presentato quindi al Comune una proposta costituita da una manifestazione di interesse e da una documentazione tecnica che prevede l'utilizzo di tre uscite di sicurezza situate alle estremità della Sala Grande, consentendo così di sfruttare l'intero spazio e garantendo un considerevole aumento della capienza di persone. La proposta tecnica prevede anche il consolidamento strutturale della scala di sicurezza esistente e la costruzione di un nuovo corpo scala che permetterà l'integrazione di un ascensore.

"Abbiamo valutato la proposta di Camera di Commercio di grande interesse per l'amministrazione comunale e per tutta la città - dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Il progetto presentato è coerente con le funzioni storiche dell'edificio e con le finalità culturali cui è stato destinato negli anni antecedenti la sua chiusura, e che intendiamo preservare".

"Sentiamo la responsabilità di restituire alla città un asset che potrà tornare a essere epicentro urbano - commenta Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -, luogo di passaggio, scambio, scenario di diverse attività, presenza architettonica ritrovata di piazza Mercanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA