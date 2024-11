Nella robotica collaborativa Italia è seconda in Europa

Il valore della robotica collaborativa, quel segmento della robotica potenziata dall'intelligenza artificiale, nel 2023 ha superato un ammontare pari al miliardo di dollari, nel 2024 è previsto un ulteriore incremento di oltre il 22% e, all'interno di questo scenario, il mercato italiano è il sesto al mondo e secondo in Europa. Emerge da una recente ricerca di Interact Analysis, ricordata da Fiera Milano alla vigilia dell'inaugurazione della prima edizione di Milano Emerging Technologies Summit, che sarà aperto da RoBee, un robot umanoide cognitivo e guidato dall'intelligenza artificiale creato da Oversonic Robotics.

La manifestazione dedicata all'applicazione delle tecnologie emergenti per il business, in calendario l'11 e il 12 novembre presso gli spazi di Monte Rosa 91, nasce da format quali Aixa- Artificial Intelligence Expo of Applications e OnMetaverse. "Da sempre Fiera Milano crede nell'innovazione e nella sua promozione - ha detto Roberto Foresti, Vice Direttore Generale di Fiera Milano che ha ideato l'evento attraverso il lavoro della sua knowledge unit, Business International - Sempre di più oggi il mondo dell'impresa è influenzato e permeato da intelligenza artificiale ed è ormai evidente, quindi, che prima impareremo a interagire in maniera competente e consapevole con questi fattori di sviluppo e prima potremo davvero accelerare la crescita della nostra economia".

RoBee è una macchina dotata di intelligenza artificiale, con una struttura che replica esteticamente e meccanicamente quella del corpo umano: alto fino a 185 cm, di peso fino a 120 kg, a seconda della configurazione di utilizzo, è attrezzato di 40 giunti mobili, che gli consentono la mobilità degli arti e di dispositivi di presa intercambiabili per eseguire in maniera efficace diversi task, funzionali ad attività relazionali (quindi per semplici gesti come indicare o contare) o alla manipolazione di oggetti.

"È per noi un'importante occasione per condividere la nostra visione su come l'integrazione della robotica umanoide possa trasformare in modo positivo vari settori industriali" ha aggiunto Paolo Denti, Ceo di Oversonic.



