Champions: Fonseca, vinto perché arrivati qui senza paura

"Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di arrivare qui, non avere paura di niente e fare il nostro gioco. Abbiamo preparato la partita per avere noi la palla, e nel primo tempo abbiamo fatto cose veramente importanti. Nel secondo abbiamo sofferto di più, ma insieme e abbiamo meritato totalmente questa vittoria, non solo perché abbiamo fatto tre gol ma perché abbiamo giocato con grande qualità". Così, intervistato da Sky Sport, Paulo Fonseca spiega la vittoria del Milan al Santiago Bernabu, la prima dei rossoneri dopo 15 anni.

"Non sono d'accordo - dice ancora Fonseca - quado si dice che il calcio italiano è difensivista. Noi possiamo giocare in Europa con più iniziativa e dominio delle partite, sono le caratteristiche della squadra e qui abbiamo dimostrato che un club italiano non sa solo difendersi". "Abbiamo avuto la pazienza - conclude - di far circolare la palla e cercare il momento giusto per attaccare. Ma ora obbiamo crescere".



