A Villa Necchi Campiglio in mostra gli 'Interni a Milano'

Le case pensate dai grandi architetti, ma anche abitate da loro e dai loro committenti sono ora visibili a Villa Necchi Campiglio di Milano che da domani al 16 marzo ospita la mostra 'Nelle case. Interni a Milano 1928-1978'.

I curatori sono Enrico Morteo e Orsina Simona Pierini, autori del volume con lo stesso titolo edito da Hoepli.

Il testo è il risultato di una ricerca iniziata nel 2018 che ha esaminato l'interno di 300 abitazioni, di cui 200 pubblicate con documenti e immagini (che in buona parte vengono dall'archivio di Domus) fra queste le case di 71 architetti e designer. Abitazioni dove sono state trovate soluzioni innovative che spesso hanno fatto la storia e raccontano la biografia creativa di personalità come Portaluppi ma anche Nanda Vigo, Luigi Caccia Dominioni, Salvati,Tresoldi, e ancora Gio Ponti o Joe Colombo.

La mostra racconta gli interni queste abitazioni private (e quindi non visitabili) a volte perdute. Le immagini sono raccolte in album di grande dimensioni: al primo piano di Villa Necchi, bene del Fai progettata da Piero Portaluppi nel 1932, sono dispiegati (l'allestimento è di Daniela Ledda) i grandi fascicoli ciascuno con un argomento dell'abitare. All'ultimo uno sguardo di insieme di cinquant'anni di storia con le case dei grandi architetti.



