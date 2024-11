In una stanza d'affitto tesoro di merce rubata, 3 fermi a Milano

Nella stanza che avevano affittato in via Carcano a Milano gli agenti della Questura hanno trovato un tesoro di merce rubata.

Diamanti, con tanto di certificato di autenticità, orologi, collane e gioielli vari oltre a banconote di diversi Paesi: dollari e kune croate. Sono così stati fermati per ricettazione dagli agenti della Polizia di Stato di Milano tre sudamericani, un cileno e due peruviani, dopo un controllo a due di loro che in auto avevano dei cacciaviti, un piede di porco e un torcia.

Nella stanza, dove dormiva il terzo, oltre alla refurtiva è stata trovata anche una pietra lavica e un liquido che servono per verificare l'autenticità dell'oro.

Più o meno la stessa merce che aveva un sedicente francese di 37 anni arrestato per il possesso di documenti falsi, sempre dalla Polizia. Era stato controllato da una pattuglia della Volante e aveva mostrato la fotografia di una carta d'identità francese, risultata in realtà rubata. Gli agenti hanno ricostruito che aveva preso alloggio un un hotel di piazza Aspromonte e nella camera sono stati scoperti gioielli, olorologi computer cellulari e delle maglie dell'Inter. Tra queste una autografata da Nicolò Barella.

E' stata trovata anche la carta d'identità francese, rubata anche quella e per cui è stata arrestato mentre è stato denunciato per ricettazione.



