Fuga di gas ed esplosione nel Varesotto, evacuata la zona

Una fuga di gas in un casa di corte tra viale Ticino e via Impiove ha causato una forte esplosione alle 5.45 di oggi a Sesto Calende (Varese). Ingenti i danni a case e infrastrutture. Non si registrano feriti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell'azienda di erogazione del gas. Presente anche il sindaco Elisabetta Giordani.

I soccorritori stanno facendo evacuare la zona colpita dall'esplosione, in particolare via Impiove. Qui il gas si sarebbe incanalato nella rete fognaria creando il pericolo di altri incidenti. In tutta la zona è stata tolta l'energia elettrica per consentire l'esecuzione degli interventi di ripristino in sicurezza. Chiuse anche alcune strade. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per la chiusura della scuola primaria Matteotti sino a nuova comunicazione.



