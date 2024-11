Dà in escandescenza al pronto soccorso, arrestato a Milano

Ha dato in escandescenza al pronto soccorso della Clinica Città Studi di Milano minacciando medici e infermieri e dando un calcio tanto violento alla porta d'ingresso da renderla inutilizzabile. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato la notte scorsa un trentaseienne marocchino.

Nella notte del 1 novembre, invece i militari sono intervenuti facendo due arresti per lesioni personali e maltrattamenti contro familiari. In un caso è stato arrestato un peruviano di 33 anni che in via Bagarotti, alla periferia Ovest di Milano, ha picchiato la compagna con pugni al volto e colpi con un coccio di bottiglia a braccia e gambe per poi scappare dall'appartamento e nascondersi nel parco pubblico vicino, dove i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato. Un ventenne marocchino è stato invece arrestato per aver colpito il padre con un pugno al volto procurandogli un taglio al sopracciglio.

Nei giorni di Halloween, dal 29 ottobre al 2 novembre i Carabinieri, su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinier, hanno anche realizzato controlli straordinari nel quartiere di Baggio e nella zona della Stazione Centrale. Sono stati impiegati 230 militari: millequattrocento le persone controllate, 450 le auto e 12 gli esercizi pubblici (di cui almeno due con attività sospesa per irregolarità e carenze igieniche) 14 quelle arrestate, 12 quelle denunciate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA