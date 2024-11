Patriota e passionale, Costanza rivive nel libro di Ketty Magni

KETTY MAGNI, 'COSTANZA, LA LIBERTÀ DELLA MARCHESA', (BELLAVITE, PP 125, EURO 16.00).

L'affresco dettagliato della vita di una nobildonna, Costanza Trotti Bentivoglio Arconati, patriottica appassionata e donna passionale. Il nuovo romanzo storico di Ketty Magni - "Costanza, la libertà della marchesa", Bellavite Editore - indaga sulle vicende amorose di Costanza ("Il mio sangue scorreva come linfa vitale e desideravo amare alla follia"), e in particolare quella con il letterato Pietro Borsieri, ma offre al lettore anche la possibilità di conoscere meglio e più da vicino l'affascinante mondo che circondava la protagonista, da Alessandro Manzoni a Silvio Pellico, da Massimo D'Azeglio a Giovanni Berchet.

Personaggi a tutti noti per averli studiati sui libri di scuola, ma che in questo libro prendono vita grazie alla penna dell'autrice, che ne tratteggia i vizi e le virtù, le passioni e le debolezze. A far da sfondo alle vicende del romanzo, la lotta dei patrioti italiani contro l'oppressore austriaco e la meravigliosa Villa Balbianello, l'incantevole dimora che Costanza trasformò in nido d'amore sulle rive del lago di Como.

Tra i capitoli più coinvolgenti, quelli che intersecano la vita quotidiana con la grande Storia: l'esilio in Belgio, l'insurrezione del 1848 con le cinque giornate di Milano, la rivalità con la principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso, "amica e rivale acerrima": "Il rapporto tra le nobildonne milanesi - scrive Ketty Magni calandosi nell'anima della protagonista - era di grande stima, ma anche di grande conflittualità. Io e la Belgiojoso ci contendevamo il primato di benefattrici".

Accurato e trascinante il capitolo dedicato alla prima del Nabucco alla Scala, nel 1846: "Il successo del Nabucco decretò l'ascesa di Verdi. Sui muri cittadini comparvero scritte apparentemente innocue che inneggiavano 'Viva Verdi!', ma che sottintendevano una precisa indicazione politica antiaustriaca. L'acronimo del nome del compositore, infatti, indicava 'Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia'".

Ketty Magni, autrice brianzola, ha già pubblicato diversi romanzi storici e a sfondo culinario, tra cui "Rossini, la musica del cibo" (Cairo Editore) e "Adelaide imperatrice del lago" (Bellavite).

"Costanza, la libertà della marchesa" sarà presentato il 16 novembre, alle ore 15, a Villa Carlotta, sul lago di Como.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA