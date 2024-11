E' morto a 97 anni Carlo Chiaravallotti, il partigiano Lao

E' morto il partigiano Lao. Carlo Chiaravallotti era nato a Roma nel luglio del 1927. Ancora adolescente divenne staffetta e combatté nella Brigata garibaldina Rinaldi in provincia di Sondrio.

"La nostra famiglia - aveva raccontato in una intervista - si trovò come vicini di casa alcune famiglie ebree provenienti da Zagabria che i tedeschi avevano concentrato all'Aprica in Valtellina. Vite sconvolte. Deportate, da lì non si potevano spostare. Non era la località turistica di oggi. C'erano quattro baite in croce e muri di neve. Attraverso loro, entrammo nella Resistenza. Io divenni la staffetta da Milano a Sondrio". Lo fece dal '42 fino al '45 poi. Allora l'avvocato Teresio Gola, il comandante Emilio "mi disse: tu conosci troppe cose. Ora devi andare in montagna".

"Partecipe alla attività dell'Anpi, presidente onorario della sezione Anpi Calvairate, fino a qualche anno fa andava nelle scuole a raccontare le radici della nostra democrazia fondata sulla Costituzione nata dalla Resistenza" ha ricordato il presidente milanese dell'associazione Partigiani Primo Minnelli, annunciando che il funerale si svolgerà in forma civile domani alle 14:30 alla casa funeraria S. Siro.

"Mi incoraggiava a proseguire con passione e a tenere vivi i valori della memoria, della cultura e la conoscenza della storia" ha aggiunto l'ex presidente di Anpi Milano Roberto Cenati -. Mancherà tantissimo a me, a tutti noi, alla sua Milano".



