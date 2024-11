Dati rubati, assessore Lucente: 'Mai collaborato con Biesuz'

"In merito a quanto pubblicato oggi su alcuni organi di stampa, l'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, tiene a precisare e chiarire che non intercorre - e mai è intercorsa - alcuna collaborazione né alcuna consulenza con il signor Biesuz". È quanto afferma una nota di Regione Lombardia, diffusa in serata, in merito a una intercettazione di Enrico Pazzali, in cui si parla di presunti rapporti di consulenza tra Giuseppe Biesuz e l'assessore Lucente.



