Un Picasso poco noto nella torre milanese di Libeskind

Godersi la vista di un quadro di Pablo Picasso che da anni non veniva esposto e farlo dall'altezza di 130 metri, affacciati sulla città di Milano, all'interno del grattacielo disegnato da Daniel Libeskind: sarà possibile per due weekend, quelli del 9-10 novembre e 16-17 novembre, grazie a "Sguardi dalla Torre", l'iniziativa di PwC Italia dedicata all'arte e alla cultura.

Grazie all'avvio di un percorso di collaborazione con la Pinacoteca di Brera, la Torre PwC - Piazza tre Torri, City Life, Milano - apre infatti di nuovo le porte al pubblico ospitando all'ultimo piano un'opera di Pablo Picasso, "La loge (Le balcon)", un elemento della scenografia realizzata nel 1921 per lo spettacolo teatrale "Cuadro Flamenco" proposto dall'impresario Sergej Djagilev, fondatore dei Ballets Russes.

Quest'anno inoltre - dice Giovanni Andrea Toselli, Presidente e ad di PwC Italia - l'iniziativa sarà arricchita da un allestimento immersivo al fine di offrire anche a chi ha già avuto modo di partecipare alla prima edizione un'esperienza completamente diversa".

L'esposizione nella Torre di PwC, "va nella direzione di una maggior valorizzazione del nostro patrimonio - aggiunge Angelo Crespi Direttore Generale della Pinacoteca di Brera - soprattutto come nel caso dell'opera di Picasso che per molti anni non è stata visibile al pubblico. In questo senso, ripariamo un vulnus, di fatto aprendo i nostri depositi ai visitatori".



