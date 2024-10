Torna Convivio, lo shopping solidale contro l'Aids

Per la prima volta nella sua storia, Convivio sarà a ingresso libero fin dal primo giorno, dal 7 novembre, quando alla Fabbrica del Vapore tornerà uno degli evento di charity fra i più noti a livello internazionale, nato nel 1992 da un' idea di Gianni Versace, con l'obiettivo di raccogliere fondi per Anlaids Lombardia ets, cedendo al 50% prodotti offerti gratuitamente dalle aziende, principalmente del mondo della moda, per combattere l'HIV.

All'ideatore, si affiancarono sin dalla prima edizione come storico comitato promotore colleghi come Giorgio Armani, Valentino Garavani e Gianfranco Ferré. Oggi Convivio, aggiornato ai temi e alle sfide verso le nuove infezioni emergenti, torna con lo stesso spirito di allora. Molte aziende anche per questa edizione hanno aderito all'invito a donare i loro prodotti, il cui ricavato andrà a supporto dei progetti di Anlaids Lombardia ETS contro HIV, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni.

La scorsa edizione, nel 2022, si è chiusa con una raccolta di 1.600.000 euro. "Nel mondo le infezioni rappresentano, a oggi, la causa più frequente per cui le persone si ammalano - sottolinea Andrea Gori, presidente Anlaids Lombardia ets e direttore dipartimento di Malattie Infettive del Sacco - L'impegno nei confronti della ricerca medica, della prevenzione e della cura da parte delle istituzioni e della società civile deve essere condiviso e costante per favorire nel futuro la salute per tutti. Convivio rappresenta, in questo contesto, un esempio concreto di come un'associazione insieme alla passione e alla collaborazione delle persone possa fare la differenza, impegnandosi insieme, da oltre 30 anni, contro Hiv/Aids e contro la diffusione di nuove infezioni, per il benessere di ognuno".

Oltre alla moda, alla mostra mercato sarà possibile trovare accessori, beauty, bambino, design, library, food&wine, gioielli e una sezione vintage. Presso Casa Anlaids sarà poi possibile accedere alla postazione test Hiv e Hcv, effettuati gratuitamente dagli operatori dell'associazione.



