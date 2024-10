In vista del Natale torna a Milano il Banco di Garabombo

Anche quest'anno torna a Milano il tradizionale mercato etico di Natale Banco di Garabombo, che aprirà le porte il 2 novembre dalle 9 alle 20, tutti i giorni, nel piazzale di via Mario Pagano.

Organizzato dal 1997 da cooperativa Chico Mendes Altromercato, Radio Popolare e cooperativa Librerie in Piazza, quest'anno è alla sua 27/a edizione.

Oltre 400 metri quadri di esposizione dedicata a idee regalo, alimentari biologici e del commercio equo e solidale, capi e accessori di moda etica, articoli per la casa, cosmesi naturale e libri.

I prodotti di qualità arrivano da filiere etiche e sostenibili che rispettano le persone e l'ambiente in tutti i passaggi di realizzazione. Tra questi il cous cous e i datteri della Palestina di Pac un partner di Altromercato e pelati, passate e salsa di pomodoro biologici da produzioni sostenibili, socialmente responsabili e contro il caporalato di Nocap nel Sud Italia.



