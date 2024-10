A Bergamo torna Made, il festival del cinema d'impresa

Bergamo è pronta ad accendere i riflettori sulla seconda edizione di Made Film Festival 2024, la tre giorni del cinema d'impresa ideata dalla Camera di commercio di Bergamo e realizzata da Lab 80 film, in stretta collaborazione con Fondazione Dalmine, Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, GAMeC e Museo delle Storie di Bergamo.

Sono 5 le sezioni del festival, in programma dal 15 al 17 novembre: i Talks, approfondimenti e dibattiti sullo storytelling del mondo del lavoro; Cinema, che offre uno sguardo autoriale sul mondo del lavoro; Classics, uno sguardo storico del cinema d'impresa; Competition, il concorso internazionale di corporate movies, e Made In, i cortometraggi prodotti da Luca Bozzoli e Sara Maffi, giovani registi che hanno partecipato alla residenza audiovisiva nei mesi scorsi e che hanno avuto la possibilità di interpretare le tante sfaccettature del contesto manifatturiero locale, custodito negli archivi di Fondazione Dalmine e Archivio Cinescatti di Lab 80 film. Per la seconda edizione di Made sono oltre 100 le candidature arrivate, di cui l'8% provenienti dall'estero.

Tra gli appuntamenti, in apertura 'La malattia del ferro' di Yuri Ancarani, una trilogia di cortometraggi che esplora il rapporto tra uomo e macchina attraverso tre contesti lavorativi altamente specializzati: le cave di marmo di Carrara (Il Capo, 2010), le profondità oceaniche dei sommozzatori (Piattaforma Luna, 2011) e le sale operatorie assistite da robot (Da Vinci, 2012).

I film delle sezioni Competition, concorreranno al Premio ufficiale Made Film Festival al miglior corporate movie, conferito dalla Camera di commercio di Bergamo e assegnato dalla giuria composta dal Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA