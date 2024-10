Rose Villain, il 23 settembre 2025 all'Unipol Forum di Milano

Si è concluso al Fabrique di Milano il Radio Sakura Winter Tour 2024 di Rose Villain, che questo ottobre l'ha vista portare la sua musica sui palchi dei grandi club della Penisola. Durante l'ultimo show, un annuncio speciale: il prossimo anno Rose Villain sarà protagonista all'Unipol Forum di Milano il 23 settembre 2025.

Rose Villain sul palco mostra le sue anime: dal momento acustico accompagnata da Sixpm alla chitarra, fino ai momenti più up con le sue hit, che in questi anni hanno conquistato il cuore di tutti. Un mix di emozioni che investe il pubblico, che si lascia trasportare coinvolto dalla sua energia travolgente.

A Napoli si sono uniti a lei sul palco Geolier, MV Killa e Yung Snapp, mentre a Milano l'hanno raggiunta durante la prima sera Madame e Ernia e nel finale del tour Bresh e Tony Effe. In tutte le date è stata accompagnata da una band speciale, formata da Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso.

La tournée è stata l'occasione per ascoltare dal vivo Radio Sakura, certificato disco di platino, il sequel luminoso di Radio Gotham. Un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l'hip hop, il punk, l'elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza però ne è trait d'union.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA