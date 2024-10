Rete spie aveva dati sul Centro anticrimine informatico (2)

Calamucci, annotano gli investigatori, "è sempre molto attento e verifica con attenzione tutte le attività" di polizia giudiziaria "che possano interessare" la rete che ruotava attorno ad Equalize, la società di investigazione di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera sospeso e indagato "al fine di organizzare le difese e prendere le necessarie contromisure". Alla fine del luglio 2022, "Calamucci - prosegue l'informativa dei Carabinieri - avverte Gallo di alcune informazioni ricevute che riguarderebbero un'attività del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale e "di essere in possesso di alcuni dati "seri". "Ok - dice l'hacker - perché mi hanno mandato un paio di dati, dopo te li mando appena me li danno seri...". E Gallo aggiunge "ah... va bene va bene... è il Centro a cui fa capo... a cui fa capo, a cui fa capo diciamo la divisione a cui fa capo la Polizia Postale..." Calamucci, in un'altra intercettazione del marzo 2023, "racconta dei suoi passati nei "Servizi di Intelligence" così come di quelli di Mirko Lapi , esperto in analisi di Intelligence e sicurezza delle informazioni (estraneo alle indagini) e presidente di Osint Italia. E poi parla dei "ragazzi", riferendosi al gruppo di hacker che hanno lavorato e lavorano con lui e che avrebbero messo "in piedi l'infrastruttura di ACN... quindi è l'Associazione Cyber security Nazionale... fanno quello e nell'appalto che mi mandarono all'epoca loro hanno preso tutta l'infrastruttura del Ced, tutta l'infrastruttura comunicativa tutta... cioè tutte le informazioni che passano loro hanno fatto l'infrastruttura e fanno la manutenzione... quello è il nostro accesso ai dati per SDI".



