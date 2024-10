Prime luci a Milano per tradizionale mercatino Natale di Bolzano

E' stato presentato, a Milano, il tradizionale Mercatino di Natale di Bolzano, capitale delle Dolomiti. Il Christkindlmarkt, organizzato dall'azienda di soggiorno e Turismo presieduta da Roland Buratti e diretta dalla dottoressa Roberta Agosti, sarà inaugurato giovedì 28 novembre alle ore 17 in piazza Walther, che lo ospiterà fino al 6 gennaio 2025. La serata inaugurante sarà allietata dall'accensione delle 1300 luci del grande "Albero dei Desideri" (20 metri): l'albero è decorato anche quest'anno dagli addobbi che riproducono le opere realizzate dai bambini e ragazzi in cura presso gli ospedali durante i laboratori di ceramico-terapia offerti da "Fondazione Lene Thun". I tradizionali chalet di legno, che proporranno i prodotti tipici dell'Alto Adige, saranno 92.

Novità 2024: il mercatino si estenderà lungo via Isarco nei pressi del Duomo fino al Parco dei Cappuccini, creando una nuova area dedicata agli espositori con 18 bancarelle che si aggiungeranno alle 74 presenti in piazza Walther. Tra gli eventi del mercatino, che lo scorso anno hanno registrato 900mila presenze secondo quanto comunicato dagli organizzatori, spicca la 9a edizione di "Un Natale di Libri": ogni venerdì e sabato, dal 29 novembre al 14 dicembre la sala delle Aste di Palazzo Mercantile ospiterà la presentazione delle opere di numerosi scrittori come Gianni Oliva, Maddalena Fingerle, Federica Manzon, Marcello Simoni, Chiara Mercuri, Alessandro Masi.

Il mercatino della capitale delle Dolomiti, che sarà presentato anche a Firenze il prossimo 8 novembre, vede tra i suoi fedeli sostenitori Obereggen, la montagna di Bolzano, da cui dista 20 minuti. Obereggen, che costituisce uno dei tre cuori comprensorio del Latemar con le consorelle trentine Pampeago, Predazzo) inaugurerà, in anteprima assoluta, i 50 anni del Dolomiti Superski il 29 novembre con un'apertura mattutina (ore 8:30) ed una serale (ore 19) abbinata alle prime sciate in notturna e festa finale nell'apres Ski Loox a valle della storica seggiovia Oberholz. Obereggen e Predazzo, che compongono la società impianti Obereggen Latemar Ag, apriranno i propri uffici skipass, per le tradizionali prevendite, sabato 15 novembre fino all'apertura del 29 novembre. Lunedì 16 dicembre i riflettori saranno puntati sulla 41esima edizione dello slalom sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%). La Coppa Europa di Obereggen costituirà, come di consueto, un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest'anno allo slalom in Alta Badia il 22 dicembre. Nell'edizione 2023 vinse lo slalom di Obereggen lo svizzero Schmidiger, secondo il francese Amiez, terzo l'austriaco Rueland. La cronaca della gara sarà trasmessa nella stessa serata di lunedì 16 dicembre dal canale Rai Sport (numero 48 sul telecomando).



