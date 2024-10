Il nuovo Elle, dal 31 ottobre con grafica e contenuti rinnovati

Uno sguardo nuovo su moda bellezza e attualità. Aggiornato nella grafica e nei contenuti, più multimediale, arriva in edicola il 31 ottobre il nuovo Elle. Nel numero un maxi servizio con la modella e artista Heather Kemesky. A un mese da quando Manuela Ravasio ne ha assunto la direzione, il magazine di moda, costume, attualità, bellezza e lifestyle si presenta con un nuovo respiro e taglio alle storie e immagini scelte in un percorso di costante attualizzazione e facendo grande attenzione a proteggere il dna e la coerenza di posizionamento che ne fa il brand femminile più letto al mondo.

La moda diventa più raccontata - oltre che mostrata e desiderata - con testimonianze e reportage che portano chi legge nei luoghi dove è protagonista. Costituito anche un "think tank" della moda con quattro volte all'anno un team di di fotografi, stylist e top model che raccontino, anche attraverso immagini e servizi, il punto di vista di Elle in questo settore.

"L'attualità di Elle racconta il mondo in cui siamo e le emozioni che viviamo: sguardi diversi, molteplicità di opinioni, racconti da luoghi lontani, ma anche l'economia della situazione femminile in Italia tra gender gap e nuove sfide, tra equilibri personali e mondo del lavoro. Con un'attitudine positiva e propositiva, ma non ingenua. Facendo leva sulla capacità unica di Elle di trattare con leggerezza gli argomenti seri e con serietà gli argomenti leggeri" spiega Manuela Ravasio. "Un Elle che mostra empatia, curiosità, bellezza e personalità femminili differenti. E la capacità di sorridere" dice la direttrice del magazine. Poi la bellezza come forza per raccontare il meglio di sé - motto storico di Elle - attraverso professionisti, riflessioni, shopping, scoperte hi-tech e il debutto del primo Calendario Dell'Avvento di Elle, uno scrigno interamente dedicato alla bellezza.

Da questo nuovo numero parte la nuova stagione di Elle anche sul digitale e sulle piattaforme social, sugli eventi. Una multimedialità che permetterà al giornale e alla sfera online di parlarsi costantemente e diventare strumenti sempre più utili per lettrici e utenti. Con l'obiettivo di collegare l'universo Elle in tutte le sue forme. E quale migliore occasione di sfoggiare un nuovo abito a un party? Elle il 30 ottobre sarà protagonista di una serata esclusiva al Pac, Padiglione d'arte contemporanea, di Milano per festeggiare il nuovo numero. Giacomo Moletto Ceo di Hearst Italia e Manuela Ravasio illustreranno tutte le novità del magazine.



