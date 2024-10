Fan sale sul palco di Ghali e lui canta abbracciandola

Piccolo 'fuori programma' ieri sera al concerto di Ghali, durante gli ultimi minuti della seconda serata milanese, quanto l'artista sta per intonare la ballata Niente Panico, brano struggente e delicato dedicato alla mamma.

Una ragazza, dai capelli biondi, in jeans e top grigio, riesce a salire sul palco ma la reazione di Ghali sorprende tutti. Lui l'abbraccia per tutta la durata del brano, cantando insieme a lei il pezzo scritto per esorcizzare paura e ansia in seguito alla ricaduta della mamma, nuovamente alle prese con problemi di salute.

Niente bandiera palestinese nella seconda serata, ma un momento di tenerezza e accoglienza da parte di Ghali che quando la giovane sale sul palco non mostra nessuno stupore, continuando la propria performance con grazia e commozione. Il pubblico si interroga e pensa addirittura che possa essere la sua ultima fidanzata.

In realtà chi conosce Ghali sa che ama una totale riservatezza per la sua vita privata. Ipotesi dunque subito scartata. Ghali nell'abbraccio con la giovane fan, ha in qualche modo reso un tributo al pubblico, al calore dimostrato e all'affetto ricevuto in un momento certamente complicato della sua vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA