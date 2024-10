Eventi estremi, parte progetto pilota europeo nel milanese

L'obiettivo è creare dei modelli di riferimento replicabili nei diversi territori per contrastare riscaldamento globale, raccogliere l'acqua piovana in caso di siccità o evitare inondazioni per piogge eccessive, con soluzioni basate sulla natura. Sta per partire nei due comuni selezionati dalla Città Metropolitana di Milano, Solaro e Paderno Dugnano, il progetto pilota europeo "Award" (Alternative WAter Resources and Deliberation processes to renew water supply strategic planning).

A Solaro, dove è stato presentato ieri sera agli abitanti che saranno chiamati in attività di scienza partecipata (Citizen science), lo studio riguarderà l'impianto pionieristico già realizzato e funzionante nell'area di parcheggio davanti ad un centro sportivo. Sarà utilizzato per rilevazioni e analisi, oggetto di iniziative sul campo volte a far conoscere e nuove tecniche di resilienza territoriale.

"Per noi un motivo di grande orgoglio, anche perché questo modo di approcciarsi sul territorio per fare fronte ai cambiamenti climatici, in Europa fa scuola ma in Italia siamo ancora un pò indietro - ha detto il sindaco Nilde Moretti -.

L'impianto del centro sportivo era già stato premiato a Bruxelles e ora è stato riselezionato per il nuovo progetto".

"L'intervento pilota nel parcheggio del centro sportivo ha comportato lo scollegamento dalla fognatura e sono stati creati dei pozzi perdenti con canalizzazione delle acque in modo da non impoverire la falda acquifera - ha spiegato Christian Caronno, assessore ai lavori pubblici -. Il progetto Award per ora si basa su divulgazione scientifica e sensibilizzazione della cittadinanza e dei soggetti che devono stabilire come muoversi e le decisioni da prendere: non è l'unico provvedimento che stiamo mettendo in campo sul nostro territorio e si tratta di progetti che aiutano nella gestione delle piogge eccessive o della siccità e riteniamo che in questo momento siano assolutamente necessari".

Il progetto europeo avviato ad aprile e della durata di tre anni ha coinvolto 6 nazioni e 16 partner tra cui la Città metropolitana di Milano, forte anche della sua esperienza maturata col progetto Spugna e con Life Metro Adapt.



