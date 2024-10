Si avvicina alla ex nonostante il divieto, 30enne arrestato

Nonostante il divieto di avvicinarsi alla sua ex compagna, dalla quale era stato denunciato per atti persecutori, si è presentato davanti all'asilo nido frequentato dal figlio, nell'orario corrispondente all'uscita dei bambini, sapendo che da lì a poco sarebbe giunta la madre. L'uomo, un 30enne di San Giorgio Lomellina (Pavia), è stato arrestato dai carabinieri di Garlasco (Pavia).

Ad avvisare i militari è stata la stessa donna, che si è spaventata dopo averlo visto. Da quanto è emerso dalle indagini, il 30enne, non accettando la fine della relazione, avrebbe pressato l'ex compagna con continue telefonate e messaggi dal tono minatorio.

L'arresto è stato convalidato: l'uomo è stato rimesso in libertà con l'obbligo di dimora nella sua abitazione e verrà processato il prossimo 20 gennaio.



